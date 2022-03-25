В Харькове разбомбили поликлинику и "Новую почту": Много погибших
В Харькове российские оккупанты обстреляли из артиллерии и "Градов" городскую поликлинику, где находился пункт выдачи гуманитарной помощи. Погибли как минимум 4 человека. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.
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По данным губернатора, в результате обстрела пострадали 7 человек, из них четверо скончались. В харьковской полиции подчеркнули, что рядом с поликлиникой нет ни одного военного объекта.
Синегубов также сообщил, что днем ранее россияне нанесли артиллерийский удар по пункту выдачи "Новой почты", где также выдавали гуманитарку. Там погибли 6 человек, 17 пострадали.
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"Очевидно, что враг хочет посеять панику и препятствует получению гуманитарной помощи", - заявил Синегубов.
Напомним, в Драмтеатре Мариуполя в результате авиаудара погибло около 300 человек. На Мариупольский театр россияне сбросили сверхмощную бомбу, когда там прятались сотни людей от бомбардировок.
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