Под Чернобаевкой ликвидировали очередного генерала РФ

В Офисе президента подтвердили смерть генерал-лейтенанта 49 армии России.

Рязанцев участвовал в военных кампаниях РФ в Сирии и Абхазии. / Викимедия

Украинские военные ликвидировали очередного генерала армии РФ. Им оказался командующий 49 общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Яков Рязанцев.

Уничтожение генерала произошло во время десятой огневой атаки на аэродром Чернобаевка. Об этом сообщают нардепы Юрий Мысягин и Алексей Гончаренко.

"Говорят, что все отвоевался. Не перенес очередную часть сериала Чернобаевка. Слава ВСУ!", - отметил Мысягин.

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Вечером советник главы ОП Алексей Арестович подтвердил ликвидацию командного пункта 49 армии РФ.

"По предварительным данным был уничтожен передовой командный пункт 49 армии РФ на юге," - сообщил Арестович.

Отметим, что пункт 49 общевойсковой армии Южного военного округа приехал убивать украинцев из Ставрополя. Рязанцев был командующим армии с августа 2020 года. На его руках российские войны в Абхазии и Сирии.

Ранее мы писали, что за время полномасштабного вторжения на территорию Украины сотрудники СБУ ликвидировали более 350 диверсантов. Правоохранители смогли поймать свыше 20 ДРГ. Также были уничтожены основные транснациональные каналы вербовки наемников для войны против Украины.