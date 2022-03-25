В Луганской области установили специальный режим светомаскировки - Гайдай
В Луганской области на время военного положения установили специальный режим светомаскировки. Он будет действовать ежедневно с 17:00 до 07:00. Соответствующее распоряжение подписал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Согласно распоряжению от 25 марта 2022 года № 117 "Про мероприятия правового режима военного положения" предприятия, учреждения, ФОП, физические лица обязаны придерживаться специального режима.
В режим светомаскировки входит:
- Отключение уличного освещения.
- Отключение освещения территорий, зданий и домов, а также отключение подсветки рекламных вывесок, баннеров и билбордов, витрин и вывесок.
- Отключение света в домах и вокруг них, зашторивание окон.
Ранее мы писали, что в Луганской области массовые пожары в результате обстрелов. За последние сутки спасатели смогли ликвидировать более 30 пожаров. ГСЧС продолжают разбирать завалы и тушить пожары, которые произошли в Рубежном, Северодонецке, Приволье, Щедрищево, Лисичанске и Новотошковке.