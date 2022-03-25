В Луганской области установили специальный режим светомаскировки - Гайдай

Специальный режим будет действовать на период военного положения ежедневно с 17:00 до 07:00.

В Луганской области на время военного положения установили специальный режим светомаскировки. Он будет действовать ежедневно с 17:00 до 07:00. Соответствующее распоряжение подписал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Согласно распоряжению от 25 марта 2022 года № 117 "Про мероприятия правового режима военного положения" предприятия, учреждения, ФОП, физические лица обязаны придерживаться специального режима.

Распоряжение Гайдая по поводу режима светомаскировки. / t.me/luhanskaVTSA

Распоряжение Гайдая по поводу режима светомаскировки. / t.me/luhanskaVTSA

В режим светомаскировки входит:

Отключение уличного освещения.

Отключение освещения территорий, зданий и домов, а также отключение подсветки рекламных вывесок, баннеров и билбордов, витрин и вывесок.

Отключение света в домах и вокруг них, зашторивание окон.

Ранее мы писали, что в Луганской области массовые пожары в результате обстрелов. За последние сутки спасатели смогли ликвидировать более 30 пожаров. ГСЧС продолжают разбирать завалы и тушить пожары, которые произошли в Рубежном, Северодонецке, Приволье, Щедрищево, Лисичанске и Новотошковке.