МИД Украины отреагировал на заявление Венгрии

Ранее Венгрия не разрешила поставку оружия Украине через свою территорию.

МИД Украины призвал Венгрию пересмотреть свою позицию ради мира в Европе, отреагировав на заявление венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто о том, что его страна не разрешит поставку оружия Украине через свою территорию и не откажется от российского газа.

"Мы уже слышали эти нарративы, в том числе и от российских чиновников. Надеемся, что Венгрия, как соседнее государство, пересмотрит свою позицию ради общего мира в Европе", - написал в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

Напомним, Сийярто ранее сказал, что Венгрия не хочет рисковать безопасностью венгерского народа, и поэтому не разрешит поставку оружия Украине через свою территорию. Кроме того, Будапешт не откажется от нефти и газа из России.

Читайте также: Зеленский эмоционально обратился к премьер-министру Венгрии

Венгрия является единственной страной Евросоюза, которая отказывается от введения против Кремля дополнительных экономических санкций.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре шага, которые помогли бы в войне против России.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.