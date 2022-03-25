На Запорожье мошенница обманывала покупателей военной амуниции

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество).

В Запорожской области полицейские задержали 24-летнюю местную жительницу, которая обманывала покупателей амуниции для военнослужащих. Об этом сообщил Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

По данным досудебного следствия, фигурантка размещала в социальных сетях объявления о продаже товаров для военнослужащих - перчаток, наколенников, разгрузочных жилетов и др. Обязательным условиям покупки была предоплата в размере 200-800 гривен на банковскую карту.

Однако, злоумышленница, получив предоплату, исчезала, оставляя клиентов без товара и денег.

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По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество). Досудебное следствие продолжается.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области разоблачили четырех жителей города Каменское, которые мошенническим путем присваивали деньги волонтерских организаций, собранные для ВСУ.

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