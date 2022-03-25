Украина отреагировала на "гуманитарный коридор" РФ в Черном море

Россия с самого первого дня вторжения в Украину объявила зоной боевых действий северо-западную часть Черного моря.

ВМС Украины считают очередной манипуляцией России объявление о создании гуманитарного коридора для вывода иностранных судов из портов Украины. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр ВМС ВС Украины.

Украинские военные моряки подчеркнули, что создание гуманитарных коридоров в Черном море не подтвердил ни один российский адмирал. При этом Россия с самого первого дня вторжения в Украину объявила зоной боевых действий северо-западную часть Черного моря и обстреливала иностранные гражданские суда.

"Попытки подать себя с гуманной стороны, являются лишь манипуляцией России" - говорится в заявлении ВМС ВСУ.

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Напомним, на этой неделе через Керченский пролив в Азовское море прошли малый тральщик "Валентин Пикуль", ракетный катер "Набережные Челны" и два десантных катера. Таким образом, РФ увеличила группировку своих военных кораблей в Азовском море.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре шага, которые помогли бы в войне против России.

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