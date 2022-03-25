"Руины": Как выглядит корпус университета Каразина после обстрелов

Россияне разрушили один из старейших университетов в Европе.

Ракеты российской армии сделали из красивого здания экономического факультета Харьковского национального университета имени Каразина настоящие руины. Устрашающие снимки показало в своем телеграм-канале издание "ZN.UA".

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Стены корпуса разрушены, а двери и окна выбиты. Здание полностью разрушено, а все, что напоминает об учебе - это папки и книги, которые смогли уцелеть в результате бомбардировок.

Как выглядит экономический корпус Каразина после ракет России. / zn.ua

Как выглядит экономический корпус Каразина после ракет России. / zn.ua

Как выглядит экономический корпус Каразина после ракет России. / zn.ua

Как можно увидеть, от прежнего здания одного из старейших университетов Европы не осталось и следа.

Как выглядит экономический корпус Каразина после ракет России. / zn.ua

Как выглядит экономический корпус Каразина после ракет России. / zn.ua

Как выглядит экономический корпус Каразина после ракет России. / zn.ua

Еще 6 марта представители факультета жаловались на недопустимые действия россиян по отношению к учебному зданию.

"Каразинский университет варварски рушится! Ракетным ударом уничтожено здание по Мироносицкой, прямым ударом уничтожен Каразинский спорткомплекс, поврежден главный и северный корпус, здание Института "Физ-технический факультет", общежития, музей природы, старый корпус научной библиотеки при университете. Жилье наших профессоров и штабов находится в зонах интенсивного обстрела, разрушается и в условиях низкой температуры становится непригодным для проживания!" - делятся сотрудники экономического факультета.

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