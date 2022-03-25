Бывший мэр Изюма и двое депутатов обвиняются в госизмене

Изменщикам родины грозит до 15 лет лишения свободы.

Национальное бюро расследований Украины сообщает о вынесенных обвинениях в государственной измене в адрес бывшего мэра Изюма Александра Божкова, двух депутатов и полицейского в отставке.

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Божков, к слову, отбирался в кресло главы города от "Партии регионов". Также правоохранители обвиняют в измене Украины депутатов Анатолия Фомичевского и Юрия Козлова, а также полицейского в отставке Владислава Соколова.

Согласно статьи 111 УК Украины им грозит до 15 лет лишения свободы. В сообщении Национального бюро расследований отмечается, что мужчины перешли на сторону врага и начали помогать оккупационным войскам. Изменщики предъявляли информацию о расположении войск Украины и активистах, предпринимателях и участниках территориальной обороны.

Мэр Изюма Валерий Марченко отреагировал на эту новость, назвав предателей "любителями русского мира".

Ранее мы писали, что Кулеба опроверг новость о "консенсусе" Украины и России по четырем пунктам. Глава МИД подчеркнул, что Украина никогда не пойдет на уступки. Отметим, что президент Турции заявил о практически достигнутых согласиях по таким вопросам, как: демилитаризация, невступление в НАТО, официальный статус русского языка в Украине, гарантии безопасности.