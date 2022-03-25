ВСУ заявляют о напряжении ситуации в районе Ирпеня

ВСУ контролируют огромное количество области, а населенный пункт Макаров пока находится в серой зоне.

Замначальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич на брифинге 25 марта заявил, что ВСУ контролируют ситуацию на Киевщине и работают над тем, чтобы враг не смог вести артиллерийский огонь. Об этом пишет Укринформ.

"Ситуация в Киеве и вокруг Киева стабильная, контролируемая полностью нашими вооруженными силами. Есть небольшое напряжение в районе Ирпеня: ситуация напряженная, но полностью контролируемая нами.

На сегодняшний день на броварском и бориспольском направлениях противник остановил свои намерения осуществления перемещений, к активным действиям не готов. Это свидетельствуют и радиоперехваты, и наши данные разведки. На направлении Ирпеня противник пытается возобновить наступление и полностью захватить Ирпень. Эти попытки успеха не имеют", - рассказал Грузевич.

По словам генерала, ВСУ контролируют огромное количество области, а н.п. Макаров пока в серой зоне.

"Применяется меры по предотвращению ведения огня из артиллерии по городу и его окрестностям. На сегодняшний день задача почти полностью выполнена, за исключением Ирпеня и Лютижа, где противник наносит огневые поражения. Макаров сегодня находится в серой зоне. Он не контролируем никем. У противника не хватает запасов, атакует наскоками", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины оттеснили российские войска от Киева на 35 километров.

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