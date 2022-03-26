На Прикарпатье задержали сторонницу "возрождения СССР"

Она в социальных сетях под разными псевдонимами вела агитацию за "возрождение СССР".

В Ивано-Франковске правоохранители разоблачили и задержали местную жительницу, 1978 года рождения, которая в социальных сетях под разными псевдонимами вела агитацию за "возрождение СССР". Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

По данным досудебного следствия, фигурантка администрировала каналы в Youtube, профили в Facebook и страницы в ВКонтакте. Там она пропагандировала идею "одного народа России-Руси", восстановление памятников советским палачам, возвращение к сталинской конституции 1936 года.

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24 февраля, в день начала вторжения России на Украину, фигурантка отправила фото ракетного обстрела аэропорта Ивано-Франковска абоненту с российским номером мобильного оператора. С ним она обсуждала государственность, независимость Украины, а также события русско-украинской войны.

По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 436-1 УК Украины (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее стало известно, что в Киеве задержали российского диверсанта. В его телефоне были фотографии объектов критической инфраструктуры Киева, блокпостов и мест дислокаций ВСУ.

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