Оккупанты вновь обстреляли Харьков: погибли пять человек

Артиллерийский удар российские войска нанесли по Основянскому району.

Российские войска нанесли артиллерийский удар по Основянскому району Харькова. В результате погибли 5 мирных жителей, сообщила в Facebook пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В сообщении говорится, что обстрел Основянского района Харькова произошел вчера, 25 марта.

На данный момент известно, что в результате обстрела погибли 5 человек. Кроме того, повреждены дома и автомобили.

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По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством). Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские войска за один день 32 раза обстреляли Харьков. Сильнее всего пострадал район Северной Салтовки.

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Оккупанты обстреляли Харьков / facebook.com/prokuraturakharkiv

Оккупанты обстреляли Харьков / facebook.com/prokuraturakharkiv