В Харьковской области сбили российский самолет
Сегодня ночью, 26 марта, в Харьковской области украинские бойцы ПВО сбили российский бомбардировщик. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Воздушного командования "Восток".
В сообщении говорится, что российский военный самолет сбили на Слобожанском направлении. Кроме того, сегодня в Харьковской области также сбили беспилотник российских оккупантов.
Между тем, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля и по утро 26 марта 2022 года украинские ПВО и ВВС сбили 117 самолетов и 127 вертолетов оккупантов. Россия потеряла за время войны в Украине уже около 16 400 военнослужащих.
Сейчас на Слобожанском направлении противник удерживает ранее захваченные рубежи, перегруппировывается и увеличивает группировку войск для наступления в некоторых районах. Продолжаются обстрелы Харькова.
Напомним, ранее стало известно, что в Подольском районе Киева правоохранители задержали четырех участников вражеской диверсионно-разведывательной группы.
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