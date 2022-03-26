В Харьковской области сбили российский самолет

Кроме того, сегодня в Харьковской области сбили беспилотник российских оккупантов.

Сегодня ночью, 26 марта, в Харьковской области украинские бойцы ПВО сбили российский бомбардировщик. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Воздушного командования "Восток".

В сообщении говорится, что российский военный самолет сбили на Слобожанском направлении. Кроме того, сегодня в Харьковской области также сбили беспилотник российских оккупантов.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля и по утро 26 марта 2022 года украинские ПВО и ВВС сбили 117 самолетов и 127 вертолетов оккупантов. Россия потеряла за время войны в Украине уже около 16 400 военнослужащих.

Сейчас на Слобожанском направлении противник удерживает ранее захваченные рубежи, перегруппировывается и увеличивает группировку войск для наступления в некоторых районах. Продолжаются обстрелы Харькова.

Напомним, ранее стало известно, что в Подольском районе Киева правоохранители задержали четырех участников вражеской диверсионно-разведывательной группы.

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