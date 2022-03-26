Диверсанты на угнанных авто заезжают в Киев

Захватчики продолжают пытаться проникнуть в столицу. В Генштабе сообщили об обстановке на разных направлениях фронта.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в Киевской области диверсанты переодеваются в гражданскую одежду и на угнанных автомобилях пытаются проникнуть в Киев.

В вечерней сводке Генштаба отмечается, что враг продолжает нести потери на всех направлениях, а силы обороны методически уничтожают русских захватчиков.

Также сообщается, что захватчики проводят мероприятия скрытой мобилизации и снятия техники с длительного хранения.

"Так, с целью доукомплектования отдельных подразделений 4-й танковой дивизии из состава 1-й танковой армии, с длительного хранения были сняты танки Т-72. Техника находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии и разукомплектована", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские захватчики продолжают активное использование транспортной сети республики Беларусь.

Также в Генштабе сообщили об увеличении количества воздушных перевозок военных грузов с территории Российской Федерации из-за блокирования железнодорожных путей. В основном, для переброски ракет разных типов и боеприпасов, враг использует транспортные самолеты Ан-124.

"В населенных пунктах Херсонской области фиксируется усиление террора, похищение и пытки местного населения со стороны оккупантов. Осуществляют обыски в домах с целью выявления участников АТО/ООС, военнослужащих, волонтеров и членов их семей", - говорится в вечерней сводке.

Также стало известно, что в отдельных населенных пунктах Черниговской области оккупанты осуществляют принудительное распространение так называемой "гуманитарной помощи" среди местного населения с целью создания пропагандистских репортажей российскими СМИ.

Ранее в ОП сообщили об уничтожении 1-ой танковой армии России. Отмечалось, что заходившая по направлению на Сумы и Харьков танковая армия "похоронена и фактически прекратила существование".

Вторжение России в Украину. Онлайн

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