Данилов о Карабахе и Курилах: Вторые фронты помогли бы

Секретарь СНБО призвал оккупированные Россией страны заниматься возвращением своих территорий.

Новые фронты в сфере российских интересов на территориях других стран очень помогли бы Украине бороться с полномасштабным вторжением России, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона 26 марта.

"После того как Нагорный Карабах ввел военное положение у себя на территории сегодня, я могу сказать: там действительно происходят события. Байрактары не только утюжат орков на нашей территории, они отработали в Нагорном Карабахе", - отметил он.

Армения обращается к Москве, чтобы та помогла войсками, говорит Данилов. "Но они оттуда войска снимали и отправляли в нашу страну на прошлой неделе. Мы отслеживали эти колонны, которые шли. И мы понимаем, что помощь, которую РФ обещала Нагорному Карабаху и Армении, пожалуй, там вряд ли появится", - рассказал секретарь СНБО.

Данилов также обратил внимание, что сегодня, после заявления Токио о принадлежности четырех островов Курильской гряды непосредственно Японии, Россия начала учения. "Но количество военных, которые есть в том секторе обороны РФ, на сегодняшний день крайне мало, потому что они их всех отправляли сюда", - сказал он.

По словам главы СНБО, если будут открываться вторые фронты для РФ, "которые она искусственно создала собственными действиями за свою короткую историю, они нам будут очень качественно помогать".

При этом Данилов отметил, что Грузия "ведет себя не очень корректно, мягко говоря". "Но если бы и Приднестровье, и Грузия, и все сегодня занимались бы возвращением своих территорий… Более того, Польша пока не на официальном уровне уже выступила с претензиями на Калининградскую область", - добавил он.

Напомним, Япония заявляет права на четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи), ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Острова были в одностороннем порядке аннексированы Советским Союзом после Второй мировой войны.

Их аннексия стала причиной того, что между Японией и СССР так и не был подписан мирный договор, и формально Россия - как правопреемница СССР, контролирующая острова, - до сих пор находится с Японией в состоянии войны.

В 2008 году произошел вооруженный конфликт между Россией и Грузией, в результате которого на грузинской территории появились непризнанные сепаратистские "республики". Вторжение Москвы произошло под предлогом "принуждения к миру".

Отметим, что сейчас горячие точки в мире появляются не только в сферах интересов РФ. Накануне Коалиция арабских стран начала военную операцию в Йемене.

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