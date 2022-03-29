Держат врага подальше: ВСУ отбросили войска РФ на 60 км от Кривого Рога

На этом фоне украинские военные освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области.

ВСУ отбросили войска РФ на 40-60 км от Кривого Рога, а также захватили российскую технику. Об этом заявил глава городской военной администрации Александр Вилкул на своей странице в Facebook.

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"Враг не просто остановлен по всем направлениям, но и отброшен назад от дальних подступов к городу", — сказал политик.

Он подчеркнул, что вместе с этим ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов на территории Херсонской области.

Таким образом, оккупационные войска сейчас находятся на расстоянии в около 40 км от города, а по ряду направлений — в 60 км. Теперь линия соприкосновениях располагается не на границе с Днепропетровской областью, а в Херсонской области, добавил Вилкул.

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По словам политика, во время боев военные захватили российскую технику. Теперь она будет "работать" на украинскую оборону.

А что касается ситуации в городе, то она стабильная. В районах возводят оборонительные сооружения. Основная стратегия заключается в том, чтобы "держать врага подальше".

Напомним, по данным СМИ, Россия отказалась от первоначальных требований на мирных переговорах с Украиной.

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