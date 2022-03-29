Военные РФ нанесли ракетный удар возле Никополя

По предварительной информации, во время этой атаки никто не погиб.

Российские войска сегодня, 29 марта, нанесли ракетный удар по объекту возле города Никополь (Днепропетровская область). Об этом в Facebook сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

По его словам, по предварительной информации, во время этой атаки никто не погиб. Были ли пострадавшие - уточняется.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь уничтожить жилые кварталы городов и инфраструктуру. Концентрируется они на хранилищах топлива. Целью таких действий является создание логистического кризиса.

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За минувшие сутки, 28 марта, бойцы ВСУ отбили 7 атак противника на Луганском и Донецком направлениях. Было уничтожено 12 танков, 10 БМП и 3 единицы автомобильной техники. Вместе с этим противник нес потери в живой силе.

Ранее стало известно, что в Изюмском районе Харьковской области военные РФ обстреляли гражданский автомобиль, в результате чего погибла семья из трех человек.

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