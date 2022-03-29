В Николаеве оккупанты обстреляли жилой дом - глава ОГА

Были ли жертвы и пострадавшие – уточняется.

Российские войска сегодня утром, 29 марта, обстреляли Николаев. Снаряды попали в жилой дом, сообщил в своем Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

По его словам, сейчас на месте происшествия проходит спасательная операция. Были ли жертвы и пострадавшие – уточняется.

Оккупанты сегодня уже успели обстрелять не только Николаев, но и другие города. Так, они нанесли ракетный удар по объекту возле Никополя (Днепропетровская область).

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В последние дни российские войска стали наносить часто удары по нефтебазам. Они пытаются лишить ВСУ горючего, но в результате украинские аграрии могут тоже пострадать.

Ранее стало известно, что в Изюмском районе Харьковской области военные РФ обвинили гражданский автомобиль, в результате чего погибла семья из трех человек.

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