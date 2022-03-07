Россияне накрыли Николаев обстрелами из Смерчей

Примерно в 5 утра начались обстрелы в Николаеве.

В Украине - двенадцатый день полномасштабной войны, которую начала Россия против Украины. У оккупантов не получается захватить ни один из областных центров. Примерно в 5 утра 7 марта в Николаеве начались обстрелы из "Смерча". Об этом сообщает Общественное вещание города.

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Мирные жители проснулись в 5 утра от громкой сирены. Как отметил в новом утреннем обращении главы Минобороны Украины Алексей Резников, рашисты пытаются сконцентрировать силы для новых атак в первую очередь на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

В сети уже появились результаты обстрелов оккупантами. По ним видно, как горят жилые дома, что в очередной раз доказывает, враг стреляют куда угодно.

Результаты обстрела Николаева рашистами. / ДСНС

Результаты обстрела Николаева рашистами. / ДСНС

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Также жительница Николаева сделала обращение с своей матери, которая живет в России и не верит, что в Украине война.

"Вот вам, бл*ть, дорогие родственники, ваш еб*ный русский мир. Посмотрите! Мама, ты же здесь была, вот так теперь выглядит мой дом," - обратилась женщина.

Результаты обстрела Николаева рашистами. / ДСНС

Результаты обстрела Николаева рашистами. / ДСНС

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Также сделал обращение Виталий Ким. Он сообщил, что на данный момент в Николаеве продолжается воздушная тревога и просит жителей не выходить на улицы. Город держит оборону.

Ранее мы писали, что рашисты убили Юрия Прилипко вместе с помощниками Русланом Карпенко и Иваном Зорей. Глава Гостомельской ОТГ с помощниками раздавали помощь населению, когда враг цинично их расстрелял.