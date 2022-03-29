Кулеба призвал страны мира наказывать за символ Z

По его словам, демонстрация символа Z является публичным способом поддержать войну РФ против Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все страны ввести уголовную ответственность за демонстрацию символа Z. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, демонстрация символа Z является публичным способом поддержать войну РФ против Украины.

"Z означает военные преступления России, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев", - подчеркнул министр.

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Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий запрет использования Z-символов. В ближайшее время этот законопроект вынесут на обсуждение народных депутатов.

Ранее Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать супермаркеты "Ашан", так как эта сеть отказалась уходить из России, войска которой в феврале вторглись на украинскую землю.

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