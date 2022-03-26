Кулеба призвал бойкотировать "Ашан" из-за отказа уйти из РФ

Французская компания Auchan отказывается уходить с российского рынка.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать супермаркеты "Ашан", так как эта сеть отказалась уходить из России, войска которой в феврале вторглись на украинскую землю. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Кулебы, отказываясь прекратить деятельность в России, французская компания Auchan делает сознательный выбор для дальнейшего спонсирования российских преступлений в Украине и получения прибыли на крови.

Ранее Кулеба выступил с призывом прекратить сотрудничество с Россией к некоторым компаниям, которые до сих пор не ушли с российского рынка. В частности, он обращался к руководству компаний Johnson&Johnson и Nestle.

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На данный момент Nestle убрала из России два своих бренда, а также больше не поставляет на российский рынок продукцию своих второстепенных торговых марок.

Напомним, ранее стало известно, что в Подольском районе Киева правоохранители задержали четырех участников вражеской диверсионно-разведывательной группы.

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