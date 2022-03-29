В Николаеве обстреляли здание ОГА: из-под завалов достали 17 человек

Спасатели на месте происшествия продолжают поисково-спасательные работы.

Российские войска утром, 29 марта, обстреляли Николаев, в результате чего повреждено девятиэтажное здание областной государственной администрации. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

В сообщении говорится, что обстрел здания Николаевкой ОГА произошел примерно в 08:45. Произошло значительное разрушение центральной секции с 9 по 1 этажи. Из-под завалов спасателям по состоянию на 09:25 удалось достать 17 пострадавших человек. Им оказывается медицинская помощь.

Были ли погибшие – не сообщается. Сейчас спасатели на месте происшествия продолжают поисково-спасательные работы. В спасательной операции участвуют 56 бойцов ГСЧС. Используется 10 единиц специальной техники.

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Ранее стало известно, что в Изюмском районе Харьковской области военные РФ обстреляли гражданский автомобиль, в результате чего погибла семья из трех человек.

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