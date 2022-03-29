В Луцке 1,5 дня тушили пожар на нефтебазе (видео)

Были ли погибшие и пострадавшие – не сообщается.

В Луцке сегодня утром, 29 марта, погасили пожар на нефтебазе, которую 27 марта обстреляли российские оккупанты. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

В частности, пожар на нефтебазе в Луцке полностью ликвидировали 29 марта примерно в 06:00. Огонь уничтожил все топливо, которое там было. Были ли погибшие и пострадавшие – не сообщается.

В последнее время российские оккупанты стали часто наносить удары по нефтебазам. Они пытаются лишить ВСУ горючего, но в результате украинские аграрии могут тоже пострадать.

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Ранее стало известно, что в Изюмском районе Харьковской области военные РФ обстреляли гражданский автомобиль, в результате чего погибла семья из трех человек.

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Пожар на нефтебазе / Facebook.com/MNS.GOV.UA

Пожар на нефтебазе / Facebook.com/MNS.GOV.UA