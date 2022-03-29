ВС РФ ударили ракетами по Днепропетровской области - глава ОВА

Россияне нанесли несколько ракетных ударов по районам области.

Валентин Резниченко сообщил о нескольких ракетах РФ, которые прилетели по Днепропетровщине. / Википедия

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что ВС РФ ударили ракетами по области. Об этом губернатор сообщил в Фейсбуке.

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Согласно данным на 10:50 29 марта, рашисты устроили ракетный обстрел по нескольким районам Днепропетровщины. В сообщении сказано, что один человек ранен. Погибших не обнаружено.

В Новомосковском районе ракета прилетела на территорию фермерского хозяйства. В результате повреждена техника.

В Павлограде попали в виадук. Движение по дороге приостановлено. Также ракетный удар пришелся по территории Никопольского района.

Ранее мы писали, что в Луцке тушили пожар на нефтебазе полтора дня. В результате вражеского обстрела произошло сильное возгорание, которое полностью ликвидировали 29 марта примерно в 06:00. О погибших и пострадавших не сообщается.