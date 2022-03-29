Полиция с 24 февраля задержала 486 российских диверсантов

Только вчера, 28 марта, полицейские задержали 5 человек по подозрению в помощи российским оккупантам.

С 24 февраля, с момента полномасштабного вторжения российских войск в Украину, полицейские разоблачили и задержали 486 российских диверсантов. Об этом сообщило Управление коммуникации Нацполиции Украины.

Так, только вчера, украинские полицейские задержали 5 человек по подозрению в помощи российским оккупантам. Трех человек арестовали в Днепропетровской области. В их телефонах обнаружили фотографии объектов критической инфраструктуры, укреплений, блокпостов, волонтерских центров. Кроме того, задержанные через мессендежры общались с представителями РФ.

Во Львовской области полицейские задержали уроженца Симферополя, причастного к диверсионной деятельности в регионе.

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В Кировоградской области в телефоне местного жителя нашли переписку по местам попадания вражеских ракет и фотографии топографических карт Кропивницкого и его окрестностей.

Напомним, ранее стало известно, что в Голосеевском районе Киева правоохранители задержали двух пособников российских оккупантов.

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Иллюстративное фото / npu.gov.ua