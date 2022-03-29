Переговоры Украины и России в Стамбуле: появились первые подробности

Сейчас стороны обсуждают два ключевых вопроса, которые помогут закончить войну и решить гуманитарные проблемы

В настоящее время переговорный процесс между делегациями Украины и России сосредоточен вокруг темы гарантий безопасности и прекращения огня. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Сейчас идут консультации по нескольким важным вопросам. Ключевой вопрос – договор о международных гарантиях безопасности для Украины, именно с ним мы сможем закончить войну. Второй вопрос, не менее важный, – это прекращение огня, чтобы решить все гуманитарные проблемы", - сообщил он.

Кроме того, Подоляк указал на опасность ожесточения воюющих сторон в связи с накоплением взаимной ненависти.

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"Сегодня есть еще одна проблема, которая становится больше и больше – эскалация войны, ненависти, нарушение обычаев и правил ведения войны не только на полях. С обеих сторон идут призывы об уничтожении обоих народов и это все приводит к конфликтам. Есть видео с нарушением Женевских конвенций по отношению к военнопленным", - заявил он.

Напомним, сегодня в Турции начались переговоры Украины и РФ. Турецкий лидер Эрдоган уже заявил, что ждет от переговорщиков "счастливых новостей".

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