Боевики вывезли в Донецк украинскую журналистку

В Запорожье оккупанты арестовали Ирину Дубченко за "укрывательство украинских военных".

Боевики в очередной раз сделали преступление против журналиста. / Иллюстративное фото

Российские боевики вывезли задержанную украинскую журналистку Ирину Дубченко в Донецк. Об этом рассказал журналист Яков Носков.

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Ирину арестовали в деревне Розовка Запорожской области и вывезли на оккупированную территорию для проведения "следственных действий". Как сообщает Носков, Дубченко находилась в поселке из-за необходимости присматривать за старой бабушкой.

"Иру обвиняют в поддержке и укрывательстве украинских военных," - подчеркнул Яков Носков.

Ирина Дубченко, к счастью, успела вывезти маленькую дочь из поселка к своим родителям. Также журналист отметил, что рашисты убили нескольких украинских бойцов, которые проходили лечение в местном медучреждении.

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