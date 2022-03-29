Ким показал момент попадания ракеты в Николаевскую ОГА

В результате удара погиб как минимум один человек, 22 получили ранения.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким показал видео с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали полет ракеты оккупантов. Губернатор показал ролик в телеграм-канале.

Читайте также: ВС РФ ударили ракетами по Днепропетровской области - глава ОВА

Виталий Ким отметил, что "орков бесит, когда он улыбается". Отметим, что девятиэтажное здание администрации разрушено. Губернатор сообщил, в здании находились от 50 до 100 человек, которые чудом спаслись.

Отметим, что по админзданию ударила крылатая ракета. В результате удара обвалился потолок, вылетели окна и была разгромлена мебель.

По состоянию на 12:00 из-под руин удалось достать трех погибших людей. 22 получили травмы, из которых 18 доставали спасатели. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Результат ракетного обстрела Николаевской ОВА. / Геращенко / Телеграм

Результат ракетного обстрела Николаевской ОВА. / Геращенко / Телеграм

Результат ракетного обстрела Николаевской ОВА. / Геращенко / Телеграм

Ранее мы писали, Харьков и область за минувшие сутки обстреляли 46 раз. Также в области зафиксировано около 280 обстрелов врагом из РСЗО типа "Град". Рашисты выпустили две крылатые ракеты по Люботину, из-за чего погиб один человек, есть раненые.