Красный Крест обвинили в депортациях мариупольцев, там отрицают

Украинские власти считают, что Красный Крест помогает оккупантам

Красный Крест не помогает России депортировать украинцев с захваченных территорий. Об этом говорится в заявлении организации в ответ на соответствующие обвинения с украинской стороны.

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Так, ранее вице-премьер и министр по реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обвинила Красный Крест в содействии насильному вывозу граждан Украины в России. В частности, речь идет о принудительном вывозе 40 тысячах жителей Мариуполя.

"Красный Крест сам заявил о своем участии в вывозе людей из Мариуполя в Россию. Впоследствии они эту публикацию сняли, но уже было поздно. Да, я могу это подтвердить", - заявила Верещук в комментарии изданию "Страна".

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По словам вице-премьера, Украина не согласовывала гуманитарный коридор в сторону России. Также она обвинила организацию в отказе предоставить наклейки со своим логотипом для транспорта, эвакуирующего людей из-под обстрелов.

"Мы глубоко возмущены поведением Красного Креста", - заявила Верещук.

При этом она высказал предположение, что Красный Крест помогает оккупантам в обмен на финансирование из России. По мнению Верещук, Международный Красный Крест себя полностью дискредитировал.

В свою очередь Международный Комитет Красного Креста назвал ложью обвинения со стороны Украины.

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"В последние несколько дней идет распространение ложной информации о МККК, которую мы считаем своим долгом опровергнуть, поскольку она может серьезно сказаться на людях, страдающих от вооруженного конфликта на территории Украины… Эта информация не соответствует действительности", - говорится в пресс-релизе.

В организации подчеркнули, что помогали эвакуировать население в Украине только в двух случаях – 15 и 18 марта в Сумах.

"В обоих случаях люди по собственной воле сели в автобусы, которые доставили их в другой украинский город – Лубны", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, вчера в Украине не был запущен ни один гуманитарный коридор. Об этом рассказала вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.

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