Боевики похитили людей из роддома в Мариуполе

Оккупанты вывезли насильно более 70 человек.

Мэр Мариуполя говорит о потребности эвакуировать в безопасные регионы Украины все население города. / Полк Азов

Российские боевики продолжают преступления против украинского народа, показывая свои истинные намерения. Оккупанты похитили более 70 человек из роддома в Мариуполе. Об этом сообщают в городском совете.

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Россияне насильно вывели в неизвестном направлении из роддома №2 более 70 человек, среди которых персонал и пациенты.

"Войска России продолжают цинично депортировать людей на свою территорию. Уже известно более 20 тысяч мариупольцев, которых против своей воли вывезли на территорию," - подчеркивают в горсовете.

Также в сообщении сказано, что у украинцев отбирают паспорта и другие документы, а после отправляют в "фильтрационные" лагеря. Дальше похищенных украинцев рассылают в отдаленные регионы РФ.

"Принцип распределения и причин вывоза людей до конца остаются неизвестными," - отмечают в совете.

Стоит упомянуть, что недавно рашисты "депортировали" на свою территорию персонал и пациентов городской больницы №1. В медучреждении находилось около 600 людей.

Ранее мы писали, что в Чернобыле существует огромный риск детонации боеприпасов, что повлечет заражение радиацией на огромные территории. Миллионы людей в Украине и за ее пределами находятся в опасности из-за безответственной оккупации АЭС рашистами.