Существует риск детонации боеприпасов и заражения радиацией миллионов из-за оккупации Чернобыля

В Генштабе ВСУ высказали опасения по поводу действий россиян на Чернобыльской АЭС.

Из-за опрометчивых действий российских оккупантов на Чернобыльской атомной электростанции существует большой риск детонации боеприпасов и заражения радиацией территорий, где живут миллионы европейцев. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Фейсбуке.

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Армия рашистов относится к мерам безопасности с пренебрежением, отчего ставят под угрозу жизни миллионов людей, которые живут в Украине и за ее пределами.

"Деятельность РФ на объектах Чернобыльской АЭС может привести к детонации боеприпасов и радиационному заражению территории, где проживают сотни миллионов европейцев," - отмечают в Генеральном штабе.

Также в сводке штаба сообщается, что на некоторых направлениях россияне пытаются подготовиться к возобновлению наступления. На Полесском направлении ВС РФ занимаются перегруппировкой сил и частично отводят их на территорию Беларуси.

Ранее мы писали, что госсекретарь США не видит серьезного отношения России к переговорному процессу. По мнению Блинкена, следует доверять не словам оккупантов, а тому, что они делают. Также представитель отмечает, что к отводу войск РФ из-под Киева не стоит подходить расслаблено, так как это может быть тактическим ходом врага.