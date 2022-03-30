Враг нанес очередной удар по Киеву, Харькову и Хмельницкому
Российская армия вечером во вторник, 29 марта, атаковала Киев, Харьков и Хмельницкий. В городах слышны взрывы, сообщается в Telegram-канале ВСУ.
По имеющейся информации, в Киеве прогремело два взрыва. Как указано, в столице работает система противовоздушной обороны - сбили две вражеские ракеты.
В то же время в Харькове после авиаудара начался сильный пожар. Его видео появилось в местных Telegram-каналах.
Также под удар попал Хмельницкий. В нем прогремели три взрыва. При этом очевидцы сообщают, что под удар попал аэродром в городе Староконстантинов Хмельницкой области. На его территории бушует огонь.
Как информировали в ВСУ, сейчас с территории Беларуси, в частности из Хойникского района Гомельской области, по Украине запустили большое количество ракет.
Напомним, накануне захватчики нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОВА. Жертвами атаки стали 12 человек, еще 33 травмированы.