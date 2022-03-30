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Враг нанес очередной удар по Киеву, Харькову и Хмельницкому

В Харькове и Хмельницкому начались серьезные пожары. Официальной информации по происходящему пока нет.
Враг нанес очередной удар по Киеву, Харькову и Хмельницкому

Российская армия вечером во вторник, 29 марта, атаковала Киев, Харьков и Хмельницкий. В городах слышны взрывы, сообщается в Telegram-канале ВСУ.

По имеющейся информации, в Киеве прогремело два взрыва. Как указано, в столице работает система противовоздушной обороны - сбили две вражеские ракеты.

В то же время в Харькове после авиаудара начался сильный пожар. Его видео появилось в местных Telegram-каналах.

 

Также под удар попал Хмельницкий. В нем прогремели три взрыва. При этом очевидцы сообщают, что под удар попал аэродром в городе Староконстантинов Хмельницкой области. На его территории бушует огонь.

Как информировали в ВСУ, сейчас с территории Беларуси, в частности из Хойникского района Гомельской области, по Украине запустили большое количество ракет.

Напомним, накануне захватчики нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОВА. Жертвами атаки стали 12 человек, еще 33 травмированы.

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