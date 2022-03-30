В ОП рассказали, когда будет референдум по мирному договору с РФ

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Всеукраинский референдум по мирному договору с Россией можно будет провести только после того, как из Украины выведут российские оккупационные войска. Об этом сегодня, 30 марта, во время брифинга рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Россия должна отвести свои войска хотя бы на позиции, которые были по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Подоляк подчеркнул, что проведение референдума возможно только в мирное время. Значит, для его проведения нужно отменить военное положение, а это возможно только после вывода с украинской земли российских оккупационных войск.

Напомним, в конце февраля состоялся первый раунд украинско-российских переговоров по вопросу вывода из Украины российских оккупационных войск. Предполагается, что по итогам переговоров стороны подпишут мирный договор.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на всеукраинском референдуме.

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