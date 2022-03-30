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Боевики давили танками уже убитых мирных жителей - мэр Ирпеня

Власти города просят пока не возвращаться в город, так как существует большой риск опасности.
Боевики давили танками уже убитых мирных жителей - мэр Ирпеня
Оккупанты отошли от Ирпеня. / t.me/kievmap

Ирпень - под украинским флагом после ожесточенных боев украинских защитников с российскими оккупантами. Мэр города Александр Маркушин провел брифинг, на котором рассказал о ситуации в городе. 

Власти Ирпеня отмечают, что несмотря на освобождение города от рашистов, возвращаться домой пока очень опасно. Россияне продолжают обстреливать город.

Также Маркушин рассказал о потерях. Из территориальной обороны погибли 16 парней, 29 получили ранения, по военным из ВСУ данные уточняются. Мирных жителей погибло около 200 человек. Их хоронят прямо во дворах. 

О запуске критической инфраструктуре пока речи не идет. Все запустится только после окончания обстрелов и нормализации ситуации, безопасности для гражданским. 

Мэр Ирпеня рассказал о военных преступлениях ВС РФ. Российские боевики давили танками уже убитых мирных жителей.

Ранее мы писали, что рашисты сожгли памятник архитектуры в Тростянце перед тем, как покинуть город. От россиян пострадал Дом управителя поместьями Л. Е. Кенига. Здание было построено в стиле модерн в парке "Нескучное" в 1911 году.

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