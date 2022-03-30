В Тростянце оккупанты перед уходом сожгли памятник архитектуры

Здание имело статус памятника национального значения

Так здание выглядело до прихода "русского мира" / facebook.com/groups/ArhitekturaUkraine

В городе Тростянец Сумской области, который несколько дней назад был освобожден ВСУ, оккупанты перед отступлением уничтожили памятник архитектуры национального значения. Об этом сообщил в Фейсбук архитектор Иван Быков.

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"В нашем многострадальном Тростянце, уже освобожденном от русских орков, последние подожгли памятник архитектуры национального значения – Дом управителя поместьями Л. Е. Кенига", — написал он.

Отмечается, что здание было построено в стиле модерн в парке "Нескучное" в 1911 году, его охранный номер 1548.

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Когда именно и при каких обстоятельствах был уничтожен архитектурный шедевр, Быков не уточнил.

"Поганые рашисты только и могут, что воевать с мирными жителями, жилыми домами и достопримечательностями, потому что бегут от наших военных с подожженными пятками", — гневно добавил архитектор.

Напомним, войска РФ разрушили памятник архитектуры 1911 года в Харькове. Исторический дом пережил две мировые войны, но не выдержал российских обстрелов.

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