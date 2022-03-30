В Лисичанске войска РФ обстреляли автобус для эвакуации

Из Лисичанска 30 марта удалось эвакуировать 260 человек.

В Луганской области сегодня, 30 марта, российские оккупанты обстреляли автобус, предназначенный для эвакуации мирного населения из Лисичанска. К счастью, никто из людей не погиб, сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, 30 марта из Лисичанска удалось эвакуировать 260 человек. Из Рубежного вывезли 25 человек, из Северодонецка - 73, из Кременной - 58, а из Попасной – 13 человек.

По данным Генштаба ВСУ, сейчас одно из направления для концентрации российских войск – Попасная. Оккупанты прилагают немалые усилия для ее захвата, но украинские защитники их атаки отбивают.

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Между тем, 30 марта войска РФ в Луганской области обстреляли город Лисичанск. Разрушены дома, есть погибший и раненые. Сильно повреждено несколько многоэтажек.

Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области российские оккупанты минируют территорию противопехотными осколочными минами ПОМ-3 "Медальон". Они реагирует на амплитуду шагов.

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