Россияне минируют территорию Украины минами Медальон

Боеприпас реагирует на амплитуду шагов.

Россияне минируют территорию Украины противопехотными осколочными минами ПОМ-3 "Медальон". Данный боеприпас реагирует на амплитуду шагов и был обнаружен в Харьковской области. Об этом заявила Ассоциация саперов Украины.

Блок электроники "Медальона" принимает сигналы о вибрациях грунта и если они похожи на шаги человека, то боевая часть мины срабатывает. В результате чего она вылетает на высоту около полутора метров и взрывается.

"Снаружи мина Медальон в транспортном положении представляет собой металлический цилиндр диаметром около 6-7 см и высоту около 20 см. Такие габариты позволяют устанавливать новые мины с помощью систем дистанционного минирования, в состав которых входят кассеты соответствующего типа. Стандартные металлические цилиндрические кассеты могут использоваться различными системами дистанционного минирования как наземными, так и авиационными," - подчеркивают в Асоциации.

Специалисты просят людей не подходить к мине близко ни в коем случае.

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