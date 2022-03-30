"Волосы ее маленького сына поседели": Минобороны рассказали о трагедии женщины из Мариуполя

Российская армия продолжает геноцид украинского народа, занимаясь мародерством, сексуальным насилием и убийствами мирных жителей.

Министерство обороны Украины рассказала трагическую историю женщины из Мариуполя. Русские солдаты насиловали по очереди женщину на глазах у ее шестилетнего сына. Об этом ведомство сообщило в Твиттере.

На протяжении нескольких дней рашисты по очереди насиловали женщину на глазах у ее сына. Она не смогла этого пережить и скончалась от ран.

"Волосы ее маленького сына поседели," - сообщили в ведомстве.

Министерство обороны Украины

Это не первый случай изнасилования со стороны российских оккупантов. Впервые свою трагическую историю рассказала жертва рашистов, над которой надругались в Киевской области. Оккупанты убили ее мужа и разбили автомобиль. Маленький сын успел спрятаться в котельной. Два россиянина заставили женщину раздеться, а затем по очереди насиловали ее, приставив к голове пистолет.