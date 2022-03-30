Мужа убили: Изнасилованная солдатами РФ украинка рассказала о произошедшем

Женщине удалось сбежать вместе с маленьким сыном к родственникам в Тернополь.

33-летняя жительница Киевской области, которую изнасиловали пьяные российские солдаты, рассказала о пережитом ужасе. Оккупанты убили ее мужа и разбили автомобиль. Маленький сын успел спрятаться. Подробности передает The Times.

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Украинка рассказала, что россияне разбили ее машину, чтобы она не смогла уехать. Ночью они застрелили супруга. Труп мужчины лежал неподалеку от ворот.

В это же время дома находился 4-летний сын женщины, который успел спрятаться в котельной.

Два российских солдата, будучи очень пьяными, заставили пострадавшую раздеться, а затем стали по очереди насиловать ее, приставив к голове пистолет.

Когда оккупанты уснули, женщине и ее ребенку удалось сбежать. Сейчас они живут у родственников в Тернополе.

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О смерти папы 4-летний мальчик пока ничего не знает. Мама ему не говорит. Тело мужчины похоронено не было, так как село до сих пор находится под российской оккупацией.

"Здесь на детской площадке он (ребенок) подходит к людям и говорит, что нам пришлось покинуть наш дом, потому что была война, и в доме были бандиты, а папа остался. Он не знает, что его отец мертв", — говорит пострадавшая.

Женщина признается, что не знает как жить с произошедшим дальше.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе тяжело ранили кадыровца, вероятного организатора убийства Немцова.

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