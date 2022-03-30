Украинская разведка опубликовала имена спецназа ГРУ в Украине

Опубликованы данные дагестанского спецназа – в общей сложности 75 имен

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список военнослужащих одной из частей специального назначения ГРУ России.

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"Военные преступники – военнослужащие 1327 центра применения разведывательных подразделений и подразделений специального назначения ГРУ, участвующие в совершении военных преступлений против народа Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1327 центр спецназначения ГРУ базируется в населенном пункте Ботлих, Республика Дагестан. В общей сложности ГУР опубликовало данные 75 человек – ФИО, даты рождения, звания и должности.

Напомним, СМИ пишут, что ФСБ "сливает" кадыровцев украинской разведке. Российские силовики и сами ненавидят чеченских боевиков, потому "сдают" их позиции Украине.

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