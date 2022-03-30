ФСБ "сливает" кадыровцев украинской разведке – СМИ
Сотрудники российской ФСБ систематически передают украинской разведке данные о перемещениях кадыровцев. Об этом https://24tv.ua/fsb-rozpovili-ukrayinskiy-rozvidtsi-hto-prichetniy-do-diy-kadirovtsiv_n1928411 24 канал со ссылкой на источник в разведке.
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Отмечается, что российские спецслужбы сильно недолюбливают правителя Чечни Рамзана Кадырова, поэтому охотно "сливают" Украине данные о чеченских боевиках, прибывших на фронт.
Так, утверждается, что информация о кадыровцах украинская разведка начала получать в первые же дни войны. Перед чеченцами ставилась задача зачистить Киев, но до столицы они так и не добрались. Боевики заняли пустую воинскую часть и принялись снимать видео для Тик-Тока. На этом их и застал украинский спецназ.
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"Убежать из боя не успел генерал Магомед Тушаев. Тяжелораненого командира бросили свои же, которые в панике отступали в направлении Бабинцев. Приблизительно так же войска Кадырова участвовали в захвате украинских городов и в боях за Мариуполь", - сообщает издание.
Напомним, в Мариуполе тяжело ранили кадыровца, вероятного организатора убийства Немцова. В результате штурма пустого сгоревшего дома оказался в больнице друг Рамзана Кадырова - Руслан Геремеев.
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