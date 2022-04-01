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Бойцы ВСУ зашли в Бучу - депутат

На данный момент эта информация официально еще не подтверждена.
 |  Автор: Виталий Кулак
Бойцы ВСУ зашли в Бучу - депутат
Иллюстративное фото / facebook.com/UkrainianLandForces

В Киевской области бойцы ВСУ полностью освободили от российских оккупантов Бучу. Об этом в Facebook сообщила депутат Бучанского городского совета Екатерина Украинцева.

"Наше родные ВСУ в Буче. С украинскими флагами… Все будет Украина. Буча - это Украина!", - написала Украинцева.

На данный момент официально еще не подтверждено, что российские оккупанты выбиты из Бучи.

Напомним, в конце февраля и в марте за Бучу шли тяжелые бои. Город практически полностью разрушен. Также стала появляться в соцсетях информация, что ВСУ освободили Гостомель и Ворзель. Сегодня стало известно об освобождении почти 30 населенных пунктов на Киевском и Черниговском направлениях.

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Ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева правоохранители обезвредили вражескую диверсионно-разведывательную группу в составе четырех человек.

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