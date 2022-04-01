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Рада одобрила запрет символов Z и V

Пока закон прошел только первое чтение
 |  Автор: Юрий Кобзар
Рада одобрила запрет символов Z и V
В Украине запрещают Zвастику / EPA

Верховная рада в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий использование символов Z и V как одобрения полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, решение поддержали 311 народных депутатов во время заседания парламента в пятницу, 1 апреля.

Законопроект предлагает внести поправки в Уголовный кодекс и другие нормативно-правовые акты. Использование этой символики в целях поддержки и одобрения военной агрессии РФ против Украины будет наказываться лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в Эстонии будут наказывать за публичное использование знаков "V" и "Z". Данными буквами российские оккупанты помечают свою технику на войне с Украиной.

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