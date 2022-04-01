В Запорожской области прошел обмен пленными

Оказались на свободе 86 украинских военнослужащих.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко записал видеообращение, где рассказал о хороших новостях в Запорожской области. В регионе прошел обмен пленными.

1 апреля состоялся обмен, благодаря которому удалось освободить из плена 86 украинских военнослужащих. Среди них - 15 женщин.

Это был второй обмен пленными за указом президента Украины Владимира Зеленского. Министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук после обмена поделилась своими чувствами. Политик обратился ко всем, кто в плену: "Будем бороться за каждого из вас! Всех вернем домой. Держитесь!"

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