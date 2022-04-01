На Львовщине открыли новое газовое месторождение
Во Львовской области открыли новое газовое месторождение. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий объяснил в Телеграм, что значили звуки ночью в четверг на Львовщине, похожие на взрывы.
Читайте также: Во Львове арестовали блогера по подозрению в госизменеМестные власти объясняли жителям, что звуки, похожие на взрывы, не связаны с военными действиями. Сегодня Козицкий рассказал о причине подозрительных звуков - это было открытие газового месторождения.
"Вспоминаете вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие на Львовщине не спали полночи? Сегодня уже могу сказать. Это звуки, под которые российский газ пойдет по курсу их корабля," - подчеркнул глава ОВА.
Козицкий отметил, что на газовое месторождение у властей большие планы.
"Дальше будем только наращивать добычу! Слава Украине!", - поделился губернатор.
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