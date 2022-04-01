На Полтавщине был найден вражеский беспилотник-разведчик

Стоимость "находки" свыше 80 тысяч долларов.

В Полтавской области местный житель нашел вражеский беспилотник-разведчик. Данные о "находке" сразу же поступили в Службу Безопасности Украины и Национальную полицию.

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На Полтавщине был обнаружен БПЛА "Орлан-10", который используют для разведки и корректировки огня артиллерии. Летательный аппарат оснащен видеокамерами с углом обзора 360 градусов. БПЛА такого плана могут улетать на 120 км от пункта управления, а в автономном режиме – на 600 км.

БПЛА "Орлан-10" используют для разведки и корректировки огня артиллерии. / СБУ

"Орлан-10" может находиться в воздухе до 18 часов. Стоимость данного беспилотника - более 80 тысяч долларов.

БПЛА "Орлан-10" используют для разведки и корректировки огня артиллерии. / СБУ

Данная находка станет еще одним доказательством уголовного дела о нарушении законов войны россиянами.

Отметим, что с начала полномасштабной войны у врагов стало меньше на 85 БПЛА. Мы писали о потерях российских оккупантов с 24.02 по 01.04. ВС РФ потеряли свыше 17700 личного состава. В плане авиации, рашисты стали беднее на 143 самолета и 131 вертолета.