ВСУ уничтожили три истребителя и БПЛА боевиков

Воздушные силы Украины сбили вражескую авиацию над Харьковской областью.

Украинские защитники из ВСУ уничтожили три истребителя и один БПЛА российских боевиков. Вражеская авиация летала над Харьковской областью. Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования "Восток" в Фейсбук.

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Благодаря расчетам зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил были сбиты три самолета-истребителя и один беспилотный летательный аппарат на Слобожанском направлении.

Отметим, что на 30 марта украинская армия уничтожила 135 самолетов, 133 вертолета и 91 оперативно-тактический БПЛА российских боевиков.

Ранее мы писали, что под Киевом национальная гвардия Украины смогла уничтожить очередную группу российских оккупантов. Артиллерия украинцев поражает врага с закрытых огневых позиций, нанося удары по районам сосредоточения вражеских войск.