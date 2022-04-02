Над Чернобыльской АЭС подняли украинский флаг

Атомная станция, расположенная у самой границы с Беларусью, была захвачена в первые часы российского вторжения

На площадке Чернобыльской АЭС торжественно подняли украинский флаг. Об этом сообщает пресс-служба компании "Энергоатом".

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Отмечается, что торжественная церемония состоялась около 1 утра в субботу, 2 апреля. Участники церемонии даже спели гимн.

"Весь коллектив ЧАЭС, героически работавший в тяжелых условиях оккупации с 24 февраля и обеспечивавший ядерную и радиационную безопасность на станции и близлежащих объектах, собрался на церемонии", - отметили в компании.

Напомним, об уходе оккупантов с Чернобыльской атомной станции стало известно два дня назад. Уходя, россияне ограбили служебные помещения и забрали с собой пленных нацгвардейцев.

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