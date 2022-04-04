Глава Донецкой ОВА призвал мирных жителей покинуть регион

Есть большая вероятность, что ситуация в области "будет усложняться: это очевидно", отметил Кириленко.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко призвал местных покинуть регион из-за возможной военной эскалации. Об этом в воскресенье, 3 апреля, он заявил в эфире телемарафона.

Он подчеркнул: есть большая вероятность, что ситуация в области "будет усложняться: это очевидно".

"Не только вблизи линии разграничения, но всему населению мы настоятельно рекомендуем, чтобы они уезжали. Всем необходимым транспортом по определенным маршрутам мы обеспечиваем и четко указываем как, по какому пути они будут ехать. Чем меньше будет людей в данном случае, тем легче будет защищать территорию. Потому что враг самое местное население использует для того, чтобы достичь своих дерзких планов", - сказал он.

Отвечая на вопрос, предусматривает ли правовой режим военного положения принудительное отселение людей, чтобы облегчить задачу военным, Кириленко сказал, что такие полномочия у военного командования и местных администраций есть.

"Но мы же не будем превращаться в оккупанта. Более эффективно понимание самого населения. Мы сделаем все, чтобы людям было куда возвращаться", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты свозят военную технику в области, граничащие с Украиной.