Разведка опубликовала поименный список оккупантов, стоявших в Буче

Город, уже ставший символом военного преступления, занимала 64 мотострелковая бригада из-под Хабаровска

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало имена военнослужащих российской бригады, которая совершала военные преступления в городе Буча.

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"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 64 ОМСБр, совершивших военные преступления против народа Украины в г. Буча. За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Опубликованный список занимает 87 страниц в формате PDF. Он содержит ФИО всех военнослужащих 64 отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ, которая дислоцируется в Хабаровском крае. Кроме того, в списке указаны личные номера военнослужащих, их звания, даты рождения и данные паспортов.

Напомним, Евросовет намерен внести "Резню в Буче" в список зверств, совершенных на территории Европы. Ответственность ложится на российских оккупантов, руководство и власти.

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