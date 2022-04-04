В Буче уже насчитали около 340 жертв российских военных

В Буче российские оккупанты расстреляли несколько сотен мирных жителей.

В Буче (Киевская область) уже похоронили около 340 мирных жителей, которых расстреляли российские оккупанты. У многих погибших были сзади связаны руки, сообщает НВ.

В сообщении говорится, что в Буче продолжают хоронить убитых мирных жителей. Точное количество погибших еще не известно. На данный момент их около 340 человек.

Напомним, в Буче (Киевская область) российские оккупанты, перед тем как уйти из города, расстреляли несколько сотен мирных жителей. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что нужно создать международную комиссию по расследованию событий в Буче.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что наказание по закону понесут все российские военнослужащие, совершившие военные преступления в Украине.

Напомним, российские оккупанты начали активно выходить из Сумской области. Для прикрытия отступления они создают заслоны.

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Буча / EPA / UPG